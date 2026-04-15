В России спасли медведя Степана после 10 лет жизни в клетке

Спасенный из клетки в Троицке медведь Степан будет жить в экопарке «Зюраткуль»

В Челябинской области завершилась история медведя, за которого переживали тысячи россиян. Медведя Степана, который 10 лет жил в тесной клетке в центре Троицка, удалось спасти и перевезти в безопасное место, передают «Вести Челябинск».

Животное держали во дворе частного дома. Клетка была всего около двух метров, а сам хозяин несколько лет назад ушел на СВО и пропал. За медведем пыталась ухаживать соседка, но вскоре стало понятно, что прокормить взрослого хищника ей не под силу. Тогда она обратилась за помощью, и о Степане узнали жители всего региона.

Спустя время к спасению животного подключилось несколько служб. Так, на место приехали зоологи, сотрудники зоопарка, полиция и зоозащитники. Далее была подготовлена специальная транспортировочная клетка и техника.

Самым сложным оказалось убедить медведя перейти в новое пространство. Степан прожил в запертом вольере почти 10 лет, поэтому любые изменения вызывали у него сильный стресс. Специалисты несколько часов аккуратно подводили его к выходу.

Отмечается, что в итоге операция завершилась успешно. Медведь зашел в клетку и был перевезен в национальный парк «Зюраткуль». Там его ждет просторный вольер, берлога и даже небольшой водоем.

Сейчас Степан проходит реабилитацию. По словам специалистов, ему потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и почувствовать себя в безопасности.

