Табун лошадей спасли из снежного плена в Дагестане

Минсельхозпрод: В горах Дагестана из снежного плена спасли табун из 20 лошадей

В Республике Дагестан провели сложную спасательную операцию в горах. Там из снежной ловушки удалось вывести табун лошадей, который оказался отрезан от мира из-за сильных снегопадов. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Животные застряли на границе Гумбетовского и Ботлихского районов. Из-за глубокого снега и метели добраться до них было непросто. Видимость почти отсутствовала, поэтому спасатели ориентировались по компасу.

Несмотря на тяжелые условия, большую часть табуна удалось спасти.

«Из-за аномальных снегопадов животные оказались заблокированы на высокогорье», — говорится в сообщении.

Всего в безопасное место вывели 20 лошадей. В операции участвовали местные жители и специалисты. Люди буквально пробивали дорогу в снегу, чтобы добраться до животных.

Отмечается, что ситуация в горах региона остается сложной. Из-за погоды многие пастбища оказались недоступны, а фермерские стоянки отрезаны от дорог. Однако спасатели ведут работы по вывозу животных в безопасные места и организуют доставку корма. На особенно сложных участках, где техника не может пройти, фермеры прокладывают путь вручную.

