18:47, 13 апреля 2026

Табун лошадей спасли из снежного плена в Дагестане

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Республике Дагестан провели сложную спасательную операцию в горах. Там из снежной ловушки удалось вывести табун лошадей, который оказался отрезан от мира из-за сильных снегопадов. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Животные застряли на границе Гумбетовского и Ботлихского районов. Из-за глубокого снега и метели добраться до них было непросто. Видимость почти отсутствовала, поэтому спасатели ориентировались по компасу.

Несмотря на тяжелые условия, большую часть табуна удалось спасти.

«Из-за аномальных снегопадов животные оказались заблокированы на высокогорье», — говорится в сообщении.

Всего в безопасное место вывели 20 лошадей. В операции участвовали местные жители и специалисты. Люди буквально пробивали дорогу в снегу, чтобы добраться до животных.

Отмечается, что ситуация в горах региона остается сложной. Из-за погоды многие пастбища оказались недоступны, а фермерские стоянки отрезаны от дорог. Однако спасатели ведут работы по вывозу животных в безопасные места и организуют доставку корма. На особенно сложных участках, где техника не может пройти, фермеры прокладывают путь вручную.

Ранее на Дальнем Востоке спасли из города беременную самку косули, которая едва не попала под колеса автомобиля.

