На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

В Амурской области инспекторы охотнадзора спасли беременную косулю

На Дальнем Востоке инспекторы охотнадзора спасли из города молодую самку косули, которая едва не попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает ИА «Порт Амур» со ссылкой на управление по охране животного мира Амурской области.

Случай произошел в городе Свободный, в Амурской области. Местные жители заметили перепуганное животное, забредшее в город и в панике бегавшее по дорогам, и позвонили в ведомство. Инспекторы быстро отловили беглянку, ветеринар не обнаружил у нее травм или серьезных повреждений. Однако после осмотра выяснилось, что косуля беременна.

Чтобы не навредить будущему потомству, ее аккуратно вывезли за город и выпустили в естественную среду — животное сразу же убежало в лес. В управлении отметили, что дикие звери не редкость для амурских поселков и городов, особенно молодые особи, которые пугаются и не могут самостоятельно найти дорогу в лес.

