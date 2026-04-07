Татарстанцы спасли испуганного бобра

В Татарстане спасли испуганного бобра, который прятался в подвале

Жители частного дома в Татарстане обнаружили в углу подвала испуганного бобра и спасли его. Об этом сообщает НТР 24.

Случай произошел в Нурлатском районе. Как выяснилось, зверя испугал дворовый пес, и тот решил спрятаться в подвале. На вызов прибыли сотрудники Госкомитета по биоресурсам. Они осторожно поймали животное в ведро с крышкой. Бобр не имел видимых травм, поэтому его выпустили на свободу — в озеро, в которое впадает река Большой Черемшан.

Ранее сообщалось, что в паре бобров, обосновавшейся в московском ландшафтном парке «Митино», царит матриархат. По словам специалиста, самка крупнее и активнее самца. Она занимается строительством плотин, рытьем нор, а также защитой территории.