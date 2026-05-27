Исполнительница хита «Матушка» пожаловалась на флирт со стороны женатых коллег

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова заявила, что сталкивается с флиртом со стороны женатых коллег. Об этом она рассказала в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Я такое не люблю, скажу честно. Мне не нравится, когда известные фигуры, женатые, с большой семьей, звонят и ищут каких-то приключений», — поделилась артистка.

Подобные ситуации певица назвала «полным трешем». Она отметила, что мужчины могут не знать ее семейное положение, но сами являются публичными людьми, поэтому многим известно, что у них есть супруги. Куртукова заявила, что ей стыдно за женатых мужчин, которые не стесняются делать ей «сомнительные предложения».

«Моя реакция категоричная, а что цацкаться? У меня это вообще вызывает бурю возмущения», — добавила артистка.

Ранее Куртукова призналась, что была разочарована выступлениями театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Она уточнила, что раньше восхищалась вокалом народной артистки России, но сейчас концерты коллектива уже не трогают эмоционально.