Культура
19:26, 10 февраля 2026Культура

Татьяна Куртукова разочаровалась в Кадышевой

Татьяна Куртукова заявила, что разочаровалась в выступлениях театра Кадышевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Татьяна Куртукова, известная по хиту «Матушка‑земля», призналась, что была разочарована выступлениями театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.

Артистка призналась, что раньше восхищалась вокалом народной артистки России, но сейчас концерты коллектива уже не трогают эмоционально. «У них сейчас прям чес, а для меня слово "чес" — не очень хорошо. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет», — сказала Куртукова.

Также Куртукова отметила, что сама Кадышева почти не выходит на сцену — на ее месте теперь сын. «Как не петь на собственном сольном концерте вживую?» — добавила она.

Ранее Куртукова сообщила, что певец и композитор Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение.

