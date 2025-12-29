Реклама

10:49, 29 декабря 2025

Куртукова рассказала о «Сосеночках» Лозы

Татьяна Куртукова заявила, что Юрий Лоза хотел продать ей песню «Сосеночки»
Ольга Коровина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова сообщила, что певец и композитор Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение. Об этом артистка рассказала в шоу «Кстати».

«Он выслал нам песню, называется "Сосеночки". От слова "сосна"», — поделилась Куртукова. Певица призналась, что не стала уточнять стоимость композиции и вежливо отказалась.

По словам артистки, на следующий день Лоза раскритиковал ее трек «Матушка» и заявил, что россияне могут запомнить из композиции всего две строчки. «Он сказал, что меня не знает. И даже не признался, что отослал мне свои "Сосеночки"», — добавила Куртукова.

Ранее Лоза сообщил, что стал участником программы «Давай поженимся!» на Первом канале и пожалел об этом. По словам композитора, создатели шоу дали ему обещание не упоминать песню «Плот», но в итоге нарушили его.

