Лоза высмеял песню «Матушка»

Исполнитель Юрий Лоза заявил, что люди не знают текст песни «Матушка»
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал современную эстраду и популярный трек «Матушка» исполнительницы Татьяны Куртуковой. Его слова приводит «Абзац».

Лоза заявил, что раньше на сцену выходили профессионалы, которые писали хорошие песни. По его мнению, современные исполнители не могут запомниться зрителям.

«Думаете, кто-нибудь знает текст песни "Матушка"? Нет, конечно. Две строчки, которые люди могут запомнить», — считает автор хита «Плот».

Лоза добавил, что сам он до сих пор сочиняет песни, в которых есть смысл. По словам артиста, он не может понять тексты популярных исполнителей.

Ранее Лоза раскритиковал феминизм и возможность женщин заниматься мужскими профессиями. Он подчеркнул, что феминисткам удалось добиться равенства прав, из-за чего женщины увлеклись занятиями «не для прекрасного пола». Певец усомнился в том, что такой результат можно назвать выигрышным.

