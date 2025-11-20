Юрий Лоза раскритиковал феминисток

Певец Юрий Лоза раскритиковал желание женщин заниматься мужскими профессиями

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал феминизм и возможность женщин заниматься мужскими профессиями. Его слова приводит «Абзац».

Автор хита «Плот» подчеркнул, что феминисткам удалось добиться равенства прав, из-за чего женщины увлеклись занятиями «не для прекрасного пола». Он усомнился в том, что такой результат можно назвать выигрышным.

«Женщинам стало позволено все. Они "приватизировали" все мужские профессии и занятия», — заявил Лоза.

В частности певец отметил, что считает бокс недопустимым занятием для представительниц противоположного пола. Также исполнителю не нравится, когда женщины занимаются пауэрлифтингом, а женский футбол он назвал «неправильной игрой».

