Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:25, 20 ноября 2025Культура

Юрий Лоза раскритиковал феминисток

Певец Юрий Лоза раскритиковал желание женщин заниматься мужскими профессиями
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал феминизм и возможность женщин заниматься мужскими профессиями. Его слова приводит «Абзац».

Автор хита «Плот» подчеркнул, что феминисткам удалось добиться равенства прав, из-за чего женщины увлеклись занятиями «не для прекрасного пола». Он усомнился в том, что такой результат можно назвать выигрышным.

«Женщинам стало позволено все. Они "приватизировали" все мужские профессии и занятия», — заявил Лоза.

В частности певец отметил, что считает бокс недопустимым занятием для представительниц противоположного пола. Также исполнителю не нравится, когда женщины занимаются пауэрлифтингом, а женский футбол он назвал «неправильной игрой».

Ранее Лоза резко ответил на обвинения музыкального критика Сергея Соседова, который заявил, что он «впустую потратил жизнь». Музыкант подчеркнул, что Соседов «сам ничего не умеет» и «слишком занят собой любимым».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Прокуратура потребовала отставки мэра российского города

    Генштаб Франции призвал готовиться терять детей в борьбе с Россией

    В России признали невозможность заменить IKEA

    В Минобороны раскрыли подробности о попытке ВСУ ударить ракетами Storm Shadow

    Назван самый полезный тип ходьбы

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости