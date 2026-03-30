Мужчина угнал скорую помощь с врачом и пациентом внутри

17:17, 30 марта 2026

В Великобритании пьяный мужчина угнал скорую помощь с тремя людьми внутри
Юлия Юткина

Фото: Brian A Jackson / Reuters

В городе Сток-он-Трент, Великобритания, полиция арестовала 31-летнего мужчину, который угнал машину скорой помощи. Об этом пишет Daily Mail.

Машина была припаркована у больницы. Внутри находились врач, пациент и еще один человек. Вдруг на водительское сиденье залез пьяный мужчина и отъехал от больницы. Об инциденте скоро стало известно, и полиция отправилась в погоню за угонщиком.

Мужчину догнали на автозаправке. Он выпрыгнул из машины и попытался сбежать, но его быстро настигла полицейская собака. Мужчину поймали. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи. Он сел за руль припаркованной машины, будучи полностью голым.

