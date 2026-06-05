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11:28, 5 июня 2026Экономика

Покупателей курса по макроэкономике предупредили о вреде наркотиков

«Литрес» предупредил покупателей курса макроэкономики Дэвида Ромера о вреде наркотиков
Вячеслав Агапов

Фото: AlpakaVideo / Shutterstock / Fotodom

Покупателей «Продвинутого курса макроэкономики» Дэвида Ромера предупредили о вреде употребления наркотиков. Соответствующую пометку на книгу поместил интернет-магазин «Литрес», заявил экономист и преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Баженов.

По словам эксперта, в книге упоминается «случайное блуждание» — математическая модель, описывающая путь из последовательности случайных шагов, которую вывел экономист Роберт Холл. Автор курса отмечает, что в отзыве на эту модель один известный макроэкономист сказал Холлу, что такую статью можно написать только под воздействием наркотиков.

«Продвинутая макроэкономика — это то еще вещество, изменяющее сознание. Стоит только в ней прокачаться, как вдруг начинаешь смотреть на мир по-другому. Иногда эффект седативный, а иногда вызывает эйфорию», — сыронизировал Баженов.

Однако других упоминаний чего-либо запрещенного в книге нет, добавил преподаватель.

Ранее стало известно, что на ряде детских книжных изданий появилась маркировка, предупреждающая о возможных упоминаниях наркотиков. В частности, пометка появилась у произведений «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского. Книжный сервис «Литрес» объяснил, что соответствующая маркировка была размещена некорректно и скоро ее удалят.

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