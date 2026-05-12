21:36, 12 мая 2026

На «Трех поросятах» и «Старике Хоттабыче» заметили маркировку о наркотиках

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На ряде детских книжных изданий появилась маркировка, предупреждающая о возможных упоминаниях наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В частности, пометка появилась у произведений «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского. Книжный сервис «Литрес» объяснил, что соответствующая маркировка была размещена некорректно и скоро ее удалят.

В апреле маркировка о наркотиках появилась у ряда произведений классической литературы, в том числе книг Александра Пушкина и Ивана Тургенева.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». За распространение книг и других произведений искусства с упоминанием наркотиков теперь следует административная и уголовная ответственность.

