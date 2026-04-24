21:09, 24 апреля 2026

В «Литрес» прокомментировали маркировку о наркотиках в книгах Пушкина и Тургенева

«Литрес» пообещал проверить маркировку произведений классической литературы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Книжный сервис «Литрес» пообещал проверить ситуацию с маркировкой ряда произведений классической литературы, в том числе книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РИА Новости.

«Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время», — сообщили в пресс-службе.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающий административную и уголовную ответственность за распространение книг и других произведений искусства с упоминанием наркотиков.

Ранее о маркировке книг русских классиков высказался глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. «Совершенно точно, что после прочтения русской классики я не стал наркоманом, тяги к зелью не испытывал», — заявил он.

