В Госдуме высказались о пропаганде наркотиков в книгах Лермонтова

Депутат Миронов: После чтения произведений русских классиков не стал наркоманом

Руководитель фракции Государственной Думы «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался о маркировке книг русских классиков. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Парламентарий сообщил, что не помнит в произведениях Пушкина, Гоголя и Лермонтова пропаганды наркотических веществ. Он отметил, что не стал наркоманом, хотя читал «Героя нашего времени» и другие произведения.

«В "Тамани" фигурировала контрабанда — неужели героин из Колумбии возили? Совершенно точно, что после прочтения русской классики я не стал наркоманом, тяги к зелью не испытывал», — заявил Миронов.

Ранее министерство цифрового развития подготовило перечень книг с упоминанием наркотиков, которые подлежат специальной маркировке.