Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:59, 24 апреля 2026

В Госдуме высказались о пропаганде наркотиков в книгах Лермонтова

Депутат Миронов: После чтения произведений русских классиков не стал наркоманом
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Руководитель фракции Государственной Думы «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался о маркировке книг русских классиков. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Парламентарий сообщил, что не помнит в произведениях Пушкина, Гоголя и Лермонтова пропаганды наркотических веществ. Он отметил, что не стал наркоманом, хотя читал «Героя нашего времени» и другие произведения.

«В "Тамани" фигурировала контрабанда — неужели героин из Колумбии возили? Совершенно точно, что после прочтения русской классики я не стал наркоманом, тяги к зелью не испытывал», — заявил Миронов.

Ранее министерство цифрового развития подготовило перечень книг с упоминанием наркотиков, которые подлежат специальной маркировке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok