Минцифры предложило маркировать книги с упоминанием наркотиков

Минцифры опубликовало проект перечня книг с упоминанием наркотиков

Министерство цифрового развития (Минцифры) подготовило перечень книг с упоминанием наркотиков, которые можно будет распространять при наличии специальной маркировки. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что перечень состоит из одного пункта и не содержит конкретных названий. В нем указаны два требования: книга должна быть обнародована не ранее 1 августа 1990 года, а информация о незаконных действиях с наркотиками — «оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла».

«Обсуждение формата перечня, включая возможность указания конкретных произведений, ведется совместно с представителями книжной отрасли и профильными ведомствами», — прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор включил пять книжных сайтов, на которых размещена нарушающая российское законодательство литература, в перечень запрещенной в стране информации.