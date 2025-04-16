Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:59, 16 апреля 2025Культура

Минцифры предложило маркировать книги с упоминанием наркотиков

Минцифры опубликовало проект перечня книг с упоминанием наркотиков
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Министерство цифрового развития (Минцифры) подготовило перечень книг с упоминанием наркотиков, которые можно будет распространять при наличии специальной маркировки. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что перечень состоит из одного пункта и не содержит конкретных названий. В нем указаны два требования: книга должна быть обнародована не ранее 1 августа 1990 года, а информация о незаконных действиях с наркотиками — «оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла».

«Обсуждение формата перечня, включая возможность указания конкретных произведений, ведется совместно с представителями книжной отрасли и профильными ведомствами», — прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор включил пять книжных сайтов, на которых размещена нарушающая российское законодательство литература, в перечень запрещенной в стране информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Колумбийский наемник обвинил ВСУ в обмане иностранных бойцов

    Женщина расправилась с другом во время секса в машине

    Премьер Британии захотел заключить усложняющую переговоры с США сделку

    Минцифры предложило маркировать книги с упоминанием наркотиков

    В Афганистане зафиксировали землетрясение

    Стоимость участия в ПМЭФ выросла

    Россиянам рассказали об оплате разбитого в магазине товара

    В США признали рубль самой доходной валютой

    В Госдуме назвали наиболее подверженные атакам мошенников города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости