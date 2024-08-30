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20:12, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Пять книжных сайтов внесли в реестр запрещенной в России информации

Роскомнадзор включил пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации

Фото: Christin Hume / Unsplash

Роскомнадзор включил пять книжных сайтов, на которых размещена нарушающая российское законодательство литература, в перечень запрещенной в стране информации. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В числе нарушителей — книжные сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com», — рассказали в Роскомнадзоре.

Уточняется, что на этих ресурсах размещены произведения, содержащие недостоверную информацию о спецоперации; информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в России, пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и не только. Авторы ряда таких книг — иноагенты, однако сервисы не проставили соответствующую маркировку об их статусе.

«Часть основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании», — добавили в Роскомнадзоре. Там также указали, что ресурсы будут заблокированы, если их владельцы проигнорируют предупреждения ведомства.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в третий раз внес домен Steam Community в реестр сайтов, которые содержат запрещенную информацию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя эту меру, уточнила, что ресурс исключали из реестра после того, как он удалял противоправный контент.

Перед этим в России заблокировали мессенджер Signal. Сообщалось, что доступ к нему ограничили из-за несоблюдения российских законов в вопросах предотвращения терроризма и экстремизма.

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      Маргарита Щигарева
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