В России заблокировали мессенджер Signal

Роскомнадзор сообщил о блокировке в России мессенджера Signal

В России заблокировали доступ к мессенджеру Signal. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Роскомнадзор.

В ведомстве уточнили, что сервис подвергся блокировке в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

9 августа российские пользователи Signal сообщили о неполадках в работе мессенджера. Наибольшее число жалоб на работу сервиса поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Мессенджер Signal — это приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется протокол сквозного шифрования Signal Protocol. Сервис появился в 2014 году и до 2015-го носил название TextSecure. Наибольшую популярность приложение приобрело в 2021 году, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности.

