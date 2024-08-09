В работе популярного мессенджера произошел сбой

В работе мессенджера Signal произошел сбой

В работе популярного мессенджера Signal произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

Наибольшее число жалоб на работу сервиса поступило от пользователей из Москвы (47 процентов), Санкт-Петербурга (11 процентов) и Краснодарского края (6 процентов).

Жалобы на работу Signal начали фиксировать утром 9 августа. По состоянию на 17:30 по московскому времени пользователи «Сбой.РФ» оставили более двух тысяч сообщений о сбоях в работе сервиса.

8 августа количество жалоб на сбои в работе видеохостинга YouTube в России превысило 31 тысячу. Утверждалось, что при подключении смартфона к сети приложение Wi-Fi переставало загружать видео, однако работало при подключении к мобильной сети, но с серьезными перебоями.

Мессенджер Signal — это приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется протокол сквозного шифрования Signal Protocol. Сервис появился в 2014 году и до 2015-го носил название TextSecure. Наибольшую популярность приложение приобрело в 2021 году, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности.