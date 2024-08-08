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23:43, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В России увеличилось число жалоб на сбои в работе YouTube

Количество сообщений о сбоях в работе YouTube в России превысило 31 тыс.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Количество жалоб на сбои в работе видеохостинга YouTube в России превысило 31 тысячу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Наибольшее число жалоб на работу сайта поступает от пользователей из Москвы (21 процент), Санкт-Петербурга (9 процентов) и Краснодарского края (6 процентов). По данным ТАСС, при подключении смартфона к сети Wi-Fi приложение YouTube перестает загружать видео, однако при подключении к мобильной сети приложение начинает работать, но с серьезными перебоями.

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25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. По его словам, скорость загрузки видео на платформе снизится до 70 процентов. Как объяснил парламентарий, эта мера направлена против администрации видеохостинга, которая нарушает российское законодательство.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью приложений, которые якобы должны ускорить работу видеохостинга YouTube. Они могут украсть личные данные владельца зараженного устройства.

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      Артём Верейкин
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