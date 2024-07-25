В России замедлят YouTube. Его обвинили в нарушении законов и собираются «привести в чувство»

Хинштейн: скорость загрузки YouTube в России снизится до 70 процентов

До конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей — до 70 процентов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Парламентарий объяснил, что для «приведения в чувство» YouTube был выбран именно летний период, поскольку многие пользователи находятся в отпусках и пользуются мобильными устройствами. Их деградация YouТube не коснется, заверил депутат. Вместе с тем ресурс поймет, что государство перешло к конкретным действиям.

Александр Хинштейн. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Ростелеком» отметил рост количества жалоб на качество работы YouTube в стране

Так, наблюдается ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения. В пресс-службе указали, что в этом виновна корпорация Google, которая с 2022 года не обновляла оборудование в России, обеспечивающее работу системы Google Global Cache (предназначена для кеширования и ускорения загрузки данных).

«Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов», — отметили в «Ростелекоме». Вместе с тем ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об увеличении мощности оборудования и программного обеспечения, работают стабильно, добавили в пресс-службе.

В то время как Google перестала поставлять новые серверы, трафик продолжает расти и требует расширения инфраструктуры.

В России говорили об отсутствии планов блокировать YouTube

Оценивая вероятность подобного развития событий, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что подобные шаги не планируются.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти не планируют ограничивать доступ к видеохостингу. «Нет, планов таких не было», — заявил представитель Кремля.

Также, по словам пресс-секретаря президента, Россия знает о проблемах с оборудованием у компании Google, которое не обновляется уже более двух лет. По его словам, других объяснений новостей о предстоящих трудностях в работе YouTube не может быть.

В Госдуме заявили о качественных альтернативах YouTube

«В России есть качественные альтернативы — уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки», — отмечал Хинштейн.

По его словам, российские пользователи часто сталкивались с проявлениями цензуры на платформе. На российских же сервисах ее нет, сказал он.

При этом ранее в России представили новый аналог американского видеохостинга, сервис под названием «Платформа». Его разработала российская IT-компания Rteam. «Платформа» похожа на YouTube интерфейсом и функциями. Известно, что на видеохостинге есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, а в видео доступны субтитры. Кроме того, пользователям будет представлен формат коротких видеороликов.