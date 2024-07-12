Эксперт Иванов: качество работы YouTube снизится, если Google не решит проблему

Скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у пользователей из России могут снизиться. Об этом жителей страны предупредили в «Ростелекоме», назвав причиной проблемы в работе техники компании Google, которой и принадлежит видеосервис.

В частности, речь идет об оборудовании, используемом на инфраструктуре западного гиганта на территории России и на стыках его сетей с сетями российских операторов. В первую очередь оно применяется как раз для ускорения загрузки контента и для кэширования, за что отвечает система Google Global Cache.

Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов Ростелеком

Проблемы с YouTube были прогнозируемы

Для экспертного сообщества сложившаяся ситуация и связанное с ней заявление «Ростелекома» сюрпризами не стали. Главный редактор аналитического агентства Content Review Сергей Половников в своем Telegram-канале отметил, что его коллеги еще в декабре 2023 года предупреждали о «неизбежной деградации инфраструктуры Google Global Cache». В публикации указывается, что оборудование рано или поздно должно было начать выходить из строя и России с этим ничего делать и не нужно.

«Тут, конечно, возникает вопрос: как это Google допустил, что один из главных рупоров пропаганды проржавел? Ну, вот так получилось. Не думали, что все продлится долго. А оно продлилось. И теперь у Google сложный выбор — либо ничего не делать и начать терять долю, либо вопреки санкциям вернуться в Россию и начать обслуживать собственную же инфраструктуру», — отметил автор сообщения.

В Ростелекоме состояние российского оборудования Google вызывает серьезные опасения Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Аналитики Content Review не уверены, что корпорация пойдет именно первым путем. В качестве примера они приводят опыт покинувшей российский рынок компании Samsung, которая тем не менее нашла способ профинансировать отдельные маркетинговые акции после выхода новой линейки устройств.

Причиной замедления могла стать крупная авария

Однако с версией того, что проблемы с работой YouTube вызваны устаревшим оборудованием, согласились далеко не все. Известный техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) в своем Telegram-канале написал, что проблема кроется в другом.

У одного из операторов связи произошла очень крупная авария. Да настолько крупная, что эффектом домино задело и остальных провайдеров. Для восстановления потребуется некоторое время. Однако главное здесь, что никакого искусственного замедления не произошло Валентин Петухов техноблогер

При этом он не стал отрицать, что причина может быть комплексной и выход из строя инфраструктуры Google Global Cache может также оказывать влияние на скорость загрузки и воспроизведения роликов на YouTube.

Аналитики в то же время не исключают, что решение найдется, хотя оно и может быть достаточно сложным. «Никто не может помешать Google развернуть свои CDN-серверы в сопредельных странах, как в европейском, так и в азиатском регионах. Поэтому проблема не надумана, но у нее есть пути решения», — полагает главный редактор Cyber Media Валерий Иванов.

По его мнению, если западная корпорация не захочет восстанавливать свою инфраструктуру этим или каким-то иным способом, россияне действительно столкнутся с ухудшением качества видео и замедлением работы хостинга. Впрочем, по крайне мере в первые часы после заявления «Ростелекома» этого не произошло.

В технические проблемы поверили не все

Сообщение «Ростелекома» моментально растиражировали практически все ключевые СМИ и Telegram-каналы. Некоторые из них подавали его с акцентом на недоверие к официальной информации о том, что причина — именно технического характера. В таком же ключе отреагировали россияне, критически настроенные по отношению к действующим властям.

«Думаю, это изощренный способ заблокировать видеохостинг, объясняя при этом обществу, что, мол, это не мы, это все сам YouTube не завозит и не обновляет свои CDN-серверs и бросил своих пользователей», — предположил правозащитник и медиаюрист Саркис Дарбинян (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Издание «Газета.Ru» также заявило, ссылаясь на источник, «близкий к администрации президента», что видеохостинг планируют заблокировать. «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — сообщил собеседник издания.

В то же время официальные лица такие предположения опровергли. В частности, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал проблемы Google «показателем русофобской политики», которую ведут гиганты западного рынка, в рамках которой, среди прочего, происходят «веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду».

Не исключено, что россиянам придется перейти на российские аналоги YouTube Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

«Впрочем, в России есть качественные альтернативы. Уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контент-мейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры», — заключил Хинштейн.

При этом искусственное замедление сервиса со стороны государства преимущественно оценивается как крайне неэффективное решение. По мнению главного редактора портала Cyber Media Валерия Иванова, в России сейчас нет полноценного аналога YouTube, а все потенциальные отечественные конкуренты обладают весомыми недостатками, среди которых непонятные системы рекомендаций и продвижения видео, а также дефицит контента.

О замедлении или блокировке YouTube говорят на самом высоком уровне

Проблемы с работой сервиса практически совпали по срокам с презентацией его отечественного аналога под названием «Платформа», разработанного российской IT-компанией Rteam. Его дизайн практически полностью скопирован с зарубежного видеохостинга, при этом система модерации подразумевает ограничение контента, идущего вразрез с российским законодательством или продвигающего антироссийскую риторику.

До этого вопрос об ограничении доступа к YouTube поднимался различными официальными лицами. Александр Хинштейн отмечал, что «блокировка приведет к тому, что будут нарушены права огромного количества пользователей», а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перевел вопрос о судьбе сервиса в плоскость необходимости развития собственных видеохостингов, в том числе Rutube.

Одним из первых о блокировке сервиса в России еще в октябре 2022 года заговорил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Тогда он пообещал обратиться в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с предложением рассмотреть подобный сценарий «в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов».