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13:05, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросят заблокировать YouTube в России

Сенатор Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Его слова приводит ТАСС.

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», — сообщил сенатор, уточнив, что речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.

По мнению политика, к видеохостингу необходимо применять самые жесткие меры. Попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы ни к чему не приводят, считает Пушков.

«На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов», — высказался сенатор. По его словам, площадка уже заблокировала около 60 российских государственных ресурсов и связанных с ними аккаунтов.

Пушков также назвал YouTube идеологическим информационным проектом с недопустимой политикой. «Они работают в основном для того, чтобы сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию, сделать российскую аудиторию зависимой от собственной платформы, поскольку у нее достаточно много пользователей. И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику», — отметил он.

О том, что американская компания Google удалила аккаунт Совета Федерации на YouTube без возможности восстановления, стало известно 18 октября. В уведомлении о блокировке указывалось, что удаление связано с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

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Асель Минбаева
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