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10:45, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Google заблокировал YouTube-канал Совфеда

Google заблокировал YouTube-каналы Совфеда и «Вместе-РФ» без возможности восстановления

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Американская компания Google безвозвратно удалила YouTube-каналы Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении. Отмечается, что каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.

В уведомлении о блокировке указано, что удаление связано «с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», уточняется в заявлении Совфеда.

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Асель Минбаева
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