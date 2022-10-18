Google заблокировал YouTube-канал Совфеда
Google заблокировал YouTube-каналы Совфеда и «Вместе-РФ» без возможности восстановления
Американская компания Google безвозвратно удалила YouTube-каналы Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.
«Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении. Отмечается, что каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.
В уведомлении о блокировке указано, что удаление связано «с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», уточняется в заявлении Совфеда.