Google заблокировал YouTube-канал Совфеда

Google заблокировал YouTube-каналы Совфеда и «Вместе-РФ» без возможности восстановления

Американская компания Google безвозвратно удалила YouTube-каналы Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении. Отмечается, что каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.

В уведомлении о блокировке указано, что удаление связано «с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», уточняется в заявлении Совфеда.