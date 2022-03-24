США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы

Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов. Также отмечается, что Вашингтон ввел санкции против основных вертолетостроительных предприятий России.

В американском ведомстве напомнили, что нижняя палата российского парламента, против членов которой введены санкции, приняла обращение президента России Владимира Путина с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР). В Вашингтоне сочли признание республик «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину».

Объявленные санкции были анонсированы 23 марта. Тогда советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что новые рестрикции затронут «как физлиц: политиков, олигархов, так и организации». По его словам, страны G7 будут согласовывать механизмы, блокирующие варианты обхода санкций против Москвы.