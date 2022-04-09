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Google заблокировал YouTube-канал Госдумы

Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ»

Фото: Shutterstock

Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ». Об этом сообщается на сайте канала нижней палаты парламента России.

Отмечается, что на канал были подписаны около 145 тысяч человек, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

«На своем канале "ДумаТВ" делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами. Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки», — говорится в сообщении.

Ранее, в марте, YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.

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Варвара Кошечкина
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