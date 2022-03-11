YouTube заблокирует каналы российских государственных СМИ

YouTube заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством

Видеохостинг YouTube заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа объявила о незамедлительной блокировке YouTube-каналов российских СМИ. «Сейчас мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру», — говорится в заявлении.

Кроме того, видеохостинг удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

Ранее YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России, а также запретил российским юзерам владеть подпиской Premium и YouTube Music. «Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России», — отмечалось в сообщении. До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, не уточнялось.

4 марта Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Это коснулось, в частности, YouTube и некоторых сторонних партнеров. Отмечалось, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложной информации в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».