YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян

YouTube полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России

YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ теперь недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Соответствующее уведомление получили авторы YouTube-каналов из России.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в сообщении.

До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, неизвестно. В компании добавили, что «по мере развития ситуации» будут информировать пользователей из России об изменениях.

Ранее Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Это коснулось, в частности, YouTube и некоторых сторонних партнеров. Отмечалось, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».