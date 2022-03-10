Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян

YouTube полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России

Фото: CardMapr / Unsplash

YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ теперь недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Соответствующее уведомление получили авторы YouTube-каналов из России.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в сообщении.

До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, неизвестно. В компании добавили, что «по мере развития ситуации» будут информировать пользователей из России об изменениях.

Ранее Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Это коснулось, в частности, YouTube и некоторых сторонних партнеров. Отмечалось, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Европа откажется от энергоресурсов из России
В Совфеде допустили блокировку активов ушедших из России зарубежных компаний
В России обнулят НДС для отелей
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Джокович снялся с турниров в США из-за отказа во въезде в страну
Появились подробности о бросившей младенца на московской автостоянке россиянке
Британские спутники OneWeb отстыковали от российского «Фрегата»
Названы округа Москвы с самым высоким спросом на новостройки
Россияне помогли задержать напавшего с ножом на водителя такси мужчину
YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.