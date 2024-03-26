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09:49, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Песков ответил на вопрос о возможности блокировки YouTube в России

Песков: Россия должна развивать Rutube, чтобы он мог конкурировать с YouTube

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия должна развивать отечественный видеохостинг Rutube, чтобы в будущем он мог конкурировать с американской платформой YouTube. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой Rutube», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли блокировка американского видеосервиса в стране.

Он добавил, что Россия должна много работать над тем, чтобы развить Rutube до уровня YouTube. «Если у нас "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и Rutube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, когда Rutube станет конкурентом YouTube, то вопрос о блокировке американского видеохостинга в России потеряет актуальность.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн оценил вероятность закрытия YouTube в России. Он заявил, что блокировка сервиса без достойной альтернативы ему нарушит права многих российских пользователей.

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      Евгения Наумова
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