Песков ответил на вопрос о возможности блокировки YouTube в России

Песков: Россия должна развивать Rutube, чтобы он мог конкурировать с YouTube

Россия должна развивать отечественный видеохостинг Rutube, чтобы в будущем он мог конкурировать с американской платформой YouTube. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой Rutube», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли блокировка американского видеосервиса в стране.

Он добавил, что Россия должна много работать над тем, чтобы развить Rutube до уровня YouTube. «Если у нас "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и Rutube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, когда Rutube станет конкурентом YouTube, то вопрос о блокировке американского видеохостинга в России потеряет актуальность.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн оценил вероятность закрытия YouTube в России. Он заявил, что блокировка сервиса без достойной альтернативы ему нарушит права многих российских пользователей.