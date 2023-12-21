В Госдуме оценили возможность блокировки YouTube

Хинштейн заявил, что блокировка YouTube без альтернативы нарушит права россиян

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что блокировка YouTube без достойной альтернативы видеохостингу нарушит права многих российских пользователей. Вероятность ограничения доступа к видеохостингу депутат оценил в Telegram.

Хинштейн отметил, что его часто спрашивают о возможной блокировке YouTube. Однако, по словам депутата, сегодня в России нет полноценного аналога этому видеохостингу.

«В наших условиях его (YouTube — прим. «Ленты.ру») блокировка приведет к тому, что будут нарушены права огромного количества пользователей, которые потеряют возможность потреблять нужный им контент», — подчеркнул он, добавив, что России нужно развивать отечественные платформы с аналогичным функционалом.

Ранее перспективу ограничения доступа к YouTube оценила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она заявила, что в России нет его достойных аналогов и блокировка сервиса пока не ожидается.

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев заверил, что YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы. Глава Минцифры Максут Шадаев в сентябре также сообщал, что вопрос ограничения доступа к видеохостингу в России не стоит в повестке дня.