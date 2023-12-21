В Госдуме оценили возможность блокировки YouTube
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что блокировка YouTube без достойной альтернативы видеохостингу нарушит права многих российских пользователей. Вероятность ограничения доступа к видеохостингу депутат оценил в Telegram.
Хинштейн отметил, что его часто спрашивают о возможной блокировке YouTube. Однако, по словам депутата, сегодня в России нет полноценного аналога этому видеохостингу.
«В наших условиях его (YouTube — прим. «Ленты.ру») блокировка приведет к тому, что будут нарушены права огромного количества пользователей, которые потеряют возможность потреблять нужный им контент», — подчеркнул он, добавив, что России нужно развивать отечественные платформы с аналогичным функционалом.
Ранее перспективу ограничения доступа к YouTube оценила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она заявила, что в России нет его достойных аналогов и блокировка сервиса пока не ожидается.
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев заверил, что YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы. Глава Минцифры Максут Шадаев в сентябре также сообщал, что вопрос ограничения доступа к видеохостингу в России не стоит в повестке дня.