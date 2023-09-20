Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube и WhatsApp в России

Шадаев: вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp не стоит в повестке

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке видеохостинга YouTube и мессенджера WhatsApp в России не стоит в повестке дня. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит», — рассказал министр журналистам на форуме Kazan Digital Week. Шадаев добавил, что это суждение справедливо и в отношении WhatsApp.

Кроме того, министр, общаясь с журналистами, заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

Ране глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что блокировка YouTube в России невозможна, если не появится его полноценной замены. Он подчеркнул, что пока качественного российского аналога видеохостинга нет.

О возможной блокировке WhatsApp в России начали говорить после того, как мессенджер анонсировал функцию публичных каналов. Глава комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин тогда заявил, что владельцы WhatsApp, скорее всего, откажутся от запуска каналов в России, поэтому мессенджер вряд ли заблокируют. Хинштейн же отмечал, что тот факт, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.