В Госдуме оценили вероятность блокировки WhatsApp

Депутат Антон Горелкин назвал маловероятной блокировку WhatsApp в России

Первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин выразил уверенность в том, что блокировка популярного мессенджера WhatsApp, которая принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), вряд ли произойдет. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я все же уверен в том, что блокировки WhatsApp не случится по простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ», — оценил депутат возможность блокировки мессенджера. По его мнению, владельцы сервиса откажутся от запуска этой функции в России с вероятностью 99 процентов.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска новостных каналов в нем. По мнению депутата, тот факт, что сервис принадлежит Meta, говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.

О возможности пересмотра отношения к WhatsApp на территории России из-за запуска каналов Горелкин заявил ранее в сентябре. Другой сотрудник комитета по информационным технологиям Госдумы, Александр Ющенко прокомментировал это утверждение, назвав запрет WhatsApp преждевременным.

О том, что в мессенджере появятся каналы, стало известно 13 сентября. Утверждалось, что номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех, в том числе и от администраторов. Администраторы каналов также смогут сохранять анонимность.