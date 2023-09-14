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00:33, 14 сентября 2023Россия

В Госдуме допустили пересмотр официальной позиции по WhatsApp

Госдума: позиция властей по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена в связи с обновлением функционала, сообщил первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

Такое заявление он сделал на фоне запуска функции создания каналов в мессенджере. По словам депутата, пересмотр позиции возможен, если произойдет «расширение функционала в сторону массового распространения информации».

13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции каналов более чем в 150 странах. В компании указали, что это позволит пользователям мессенджера конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Уточняется, что возможность создать канал станет доступна каждому пользователю в ближайшие месяцы.

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    Марина Совина
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