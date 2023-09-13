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17:48, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

WhatsApp запустил каналы

WhatsApp объявил о запуске функции каналов более чем в 150 странах

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов. Об этом компания объявила в среду, 13 сентября, в своем официальном блоге.

«Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в публикации.

Отмечается, что изначально каналы были доступны только в десяти странах. В рамках глобального запуска функция получит новые возможности, заявили в WhatsApp. Среди них — улучшенный каталог каналов, возможность ставить реакции и пересылать обновления в чаты или группы. «Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов», — добавили в компании.

В WhatsApp также заверили, что возможность создать канал станет доступна каждому пользователю в ближайшие месяцы.

О том, что в мессенджере появятся каналы, стало известно в июне. Компания описала грядущее обновление как «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций». Уточнялось, что каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ в новой вкладке «Актуальное».

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    Маргарита Щигарева
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