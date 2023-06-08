Мессенджер WhatsApp анонсировал запуск каналов

В мессенджере WhatsApp появятся каналы. О запуске новой функции стало известно в четверг, 8 июня, из официального блога компании.

«Сегодня мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp», — говорится в анонсе компании.

По словам представителей сервиса, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ в новой вкладке «Актуальное». Администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, опросы и стикеры, а подписчики — просматривать их.

Чтобы пользователям мессенджера было легче находить каналы и подписываться на них, разработчики WhatsApp создают каталог каналов с новостями от местных госорганов, с контентом об увлечениях, спорте и многом другом. «Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн», — уточнили в пресс-службе компании.

Администраторы получат возможность определять, кому разрешено подписываться на их каналы, а также скрывать свои каналы из результатов поиска по каталогу. Отмечается, что номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, в том числе и от администраторов.

Нововведения станут доступны для пользователей WhatsApp в ближайшие месяцы.

В конце мая сообщалось, что WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений. Пользователям стала доступна возможность изменить сообщение в течение 15 минут после отправки.