В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки

В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная для пользователей функция. Как сообщается в официальном блоге компании, сервис добавил возможность редактирования отправленных сообщений.

В материале отмечается, что теперь пользователи смогут изменить сообщение в течение 15 минут после отправки. Для этого им нужно нажать на сообщение, а затем выбрать функцию «Изменить» в появившемся меню.

По словам представителей WhatsApp, благодаря новой возможности пользователи смогут легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения.

«Ваши собеседники увидят пометку "Изменено", но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием», — рассказали они.

В пресс-службе компании добавили, что в ближайшие недели функция редактирования сообщений станет доступна всем пользователям.

Ранее стало известно о том, что в WhatsApp появится новая функция конфиденциальности, которая позволит скрывать личные чаты и ставить на них пароли. Уточнялось, что нововведение поможет защитить личные переписки.