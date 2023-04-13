В WhatsApp появится новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp внедрит новую функцию, благодаря которой при переносе аккаунта на новое устройство на старом появится опция подтверждения действия. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.
«При переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство нам важно удостовериться, что это делаете именно вы. Теперь в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие», — рассказали разработчики. Уточняется, что если посторонний попытается перенести аккаунт на новое устройство без ведома пользователя, благодаря этой функции владелец профиля получит оповещение.
В WhatsApp появятся и другие обновления, улучшающие безопасность, говорится в блоге. В частности, пользователям станет доступна автоматическая проверка кодов безопасности, выполняемая в разделе «Шифрование». «Благодаря этому нововведению при переходе в раздел "Шифрование" вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена», — отметили представители мессенджера.
Кроме того, они заявили, что в сервис будут внедрены меры проверки аккаунта, которые защитят его от взломов. Дополнительные действия со стороны пользователя при этом не потребуются.
Новые меры безопасности заработают в ближайшие месяцы.
Ранее стали известны подробности о функции новостной рассылки в WhatsApp. В частности, заявлялось, что разработчики решили переименовать новостную рассылку в каналы, а отображаться они будут в отдельной вкладке под названием «Обновления».