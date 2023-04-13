В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp внедрит опцию подтверждения при переносе аккаунта на новое устройство со старого

Популярный мессенджер WhatsApp внедрит новую функцию, благодаря которой при переносе аккаунта на новое устройство на старом появится опция подтверждения действия. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

«При переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство нам важно удостовериться, что это делаете именно вы. Теперь в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие», — рассказали разработчики. Уточняется, что если посторонний попытается перенести аккаунт на новое устройство без ведома пользователя, благодаря этой функции владелец профиля получит оповещение.

В WhatsApp появятся и другие обновления, улучшающие безопасность, говорится в блоге. В частности, пользователям станет доступна автоматическая проверка кодов безопасности, выполняемая в разделе «Шифрование». «Благодаря этому нововведению при переходе в раздел "Шифрование" вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена», — отметили представители мессенджера.

Кроме того, они заявили, что в сервис будут внедрены меры проверки аккаунта, которые защитят его от взломов. Дополнительные действия со стороны пользователя при этом не потребуются.

Новые меры безопасности заработают в ближайшие месяцы.

Ранее стали известны подробности о функции новостной рассылки в WhatsApp. В частности, заявлялось, что разработчики решили переименовать новостную рассылку в каналы, а отображаться они будут в отдельной вкладке под названием «Обновления».