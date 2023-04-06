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09:53, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о новой функции WhatsApp

WАBetaInfo: разработчики WhatsApp переименовали функцию новостной рассылки в каналы

Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Специалисты портала WАBetaInfo раскрыли новые подробности о функции, которая появится в WhatsApp. Сообщается, разработчики мессенджера решили переименовать новостную рассылку в каналы.

По данным портала, каналы будут отображаться в отдельной вкладке WhatsApp под названием «Обновления». С их помощью люди и компании смогут распространять новости среди пользователей мессенджера.

Отмечается, что номера телефонов и другая информация о тех, кто является участником канала, будет скрыта. Также стало известно, что пользователи смогут находить необходимые им каналы через вкладку «Поиск».

Нововведения заметили в бета-версии мессенджера под номером 2.23.8 для устройств на базе Android. Когда именно каналы станут доступны для всех пользователей WhatsApp, неизвестно.

О том, что в WhatsApp появится возможность создания новостной рассылки, сообщалось в конце февраля. Тогда специалисты WАBetaInfo рассказали, что в рассылках не будет сторонней рекламы, а все сообщения будут отображаться в хронологическом порядке.

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Олег Давыдов
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