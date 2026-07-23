Карлсон: Европа обречена на нищету, так как разрешила США взорвать «Северные потоки»

Европа обречена на нищету, поскольку позволила США взорвать газопроводы «Северный поток» и втянулась в конфликт с Ираном, лишивший ее поставок катарского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West.

По его словам, Европа на пути к нищете, так как позволила американцам взорвать газопроводы. «И потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ», — подчеркнул он.

Как указал журналист, вместо решения этих проблем Европа решила начать войну с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика Германии продолжает страдать после подрыва «Северных потоков».

