В Кремле заявили о страдающей после подрыва «Северных потоков» Германии

Песков: Экономика Германия продолжает страдать после подрыва «Северных потоков»

Экономика Германии продолжает страдать после подрыва «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными и отказался оценивать возможные сроки ремонта. Как заявлял официальный представитель Кремля, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.

«Продолжает ли страдать германская экономика от того, что эта нитка не работает? Тоже ответ очевиден для всех — да, продолжает страдать», — ответил Песков и выразил надежду, что расследование подрыва газопроводов все-таки будет завершено.

Он допустил, что взорванные нитки «Северных потоков» возможно починить. «Однако пока эти работы даже не начинались, и сами газопроводы постепенно приходят в негодность», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский предположил, что подрыв «Северного потока» осуществила команда со специальной военной подготовкой. При этом приказ подорвать трубопровод, по мнению политолога, военным отдавали политики.