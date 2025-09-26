Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 26 сентября 2025Экономика

В Кремле заявили о страдающей после подрыва «Северных потоков» Германии

Песков: Экономика Германия продолжает страдать после подрыва «Северных потоков»
Вячеслав Агапов

Фото: Danish Defence Command / Handout via Reuters

Экономика Германии продолжает страдать после подрыва «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными и отказался оценивать возможные сроки ремонта. Как заявлял официальный представитель Кремля, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.

«Продолжает ли страдать германская экономика от того, что эта нитка не работает? Тоже ответ очевиден для всех — да, продолжает страдать», — ответил Песков и выразил надежду, что расследование подрыва газопроводов все-таки будет завершено.

Он допустил, что взорванные нитки «Северных потоков» возможно починить. «Однако пока эти работы даже не начинались, и сами газопроводы постепенно приходят в негодность», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский предположил, что подрыв «Северного потока» осуществила команда со специальной военной подготовкой. При этом приказ подорвать трубопровод, по мнению политолога, военным отдавали политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян

    Скабеева прокомментировала смерть Кеосаяна

    В Кремле заявили о страдающей после подрыва «Северных потоков» Германии

    Выплаты мобилизованным после увольнения со службы захотели предоставлять по-новому

    Будущее Израиля на «Евровидении» определят голосованием

    В Кремле заявили о причастности администрации Байдена к подрывам «Северных потоков»

    Россиянка отсудила у туроператора полмиллиона рублей из-за ДТП перед вылетом в Таиланд

    В Кремле оценили переговорные позиции Украины

    Названы даты заседаний Банка России по ключевой ставке в 2026 году

    Brunello Cucinelli обвинили в продаже роскошных товаров россиянам вопреки санкциям ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости