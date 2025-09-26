Политолог оценил ход расследования подрыва «Северного потока»

Политолог Жуковский: «Северный поток» подорвала команда с военной подготовкой

Подрыв «Северного потока» могла осуществить команда со специальной военной подготовкой. На это в интервью «Ленте.ру» указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Этот теракт, несомненно, был спланирован и осуществлен командой, имеющей специальную военную подготовку», — заметил он.

При этом приказ подорвать трубопровод, по мнению политолога, военным отдавали политики. И в ближайшее время станут известны как исполнители, так и те, кто приказывал им. Тем не менее на данный момент лучше будет дождаться результатов расследования, а не обсуждать различные версии происшествия, заключил Игорь Жуковский.

Ранее лидер британской правой партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал возможных заказчиков теракта на «Северных потоках». По его мнению, ими могут быть Великобритания, США, Норвегия и Украина.