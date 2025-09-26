Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 26 сентября 2025Мир

В Британии назвали возможных заказчиков теракта на «Северных потоках»

Политик Кертен допустил, что за подрывом «Северных потоков» стоят Британия и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен предположил, какие страны могли стать заказчиками терактов, произошедших на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Кертен допустил, что за подрывом «Северных потоков» стоят Великобритания, США и Норвегия, а также Украина.

«Кто-то точно знает, что случилось с "Северным потоком", кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников — это поток дезинформации», — сказал он.

По мнению политика, именно США и Норвегия больше остальных выиграли от сложившейся ситуации, поскольку начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

20 августа гражданина Украины Сергея Кузнецова задержали в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат Кузнецова отвергает предъявленные обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

    Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

    Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

    В Британии назвали возможных заказчиков теракта на «Северных потоках»

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

    Трамп оценил экономику России словами «катится к чертям»

    Эксперт допустил изменение климата в Москве через 50 лет

    Популярный фрукт оказался оружием против диабета

    Учительнице дали 25 лет тюрьмы за секс со школьником и съемки порно с его участием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости