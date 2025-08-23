Мир
14:07, 23 августа 2025Мир

Раскрыты новые детали причастности к подрыву «Северных потоков» арестованного украинца

Tagesschau: Арестованный в Италии украинец руководил подрывом «Северных потоков»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Следователи ФРГ считают, что арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2». Новые детали о причастности задержанного раскрыли журналисты Tagesschau.

По мнению следователей, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения — арестованный намерен защищаться от возможной экстрадиции в Германию.

Ранее издание Corriere della Sera раскрыло имя и возраст подозреваемого в диверсии на «Северных потоках». Сообщалось, что Сергею Кузнецову 49 лет.

Украинец был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.

