Арестован подозреваемый в подрыве «Северного потока» украинец

Spiegel: В Италии задержали подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

Итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«В среду вечером в районе Римини итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. на основании европейского ордера на арест», — сказано в сообщении.

Издание сообщает, что, скорее всего, предполагаемый злоумышленник не был среди водолазов, устанавливавших взрывные устройства, и, согласно следствию, занимался организационной частью операции по подрыву газопровода.

По данным Spiegel, в сентябре 2022 года удары по газопроводам «Северный поток» были нанесены украинским спецподразделением. Водолазы доставлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте, чтобы установить взрывчатку на морском дне.

В прошлом году Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток».