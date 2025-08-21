Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 21 августа 2025Мир

Арестован подозреваемый в подрыве «Северного потока» украинец

Spiegel: В Италии задержали подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«В среду вечером в районе Римини итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. на основании европейского ордера на арест», — сказано в сообщении.

Издание сообщает, что, скорее всего, предполагаемый злоумышленник не был среди водолазов, устанавливавших взрывные устройства, и, согласно следствию, занимался организационной частью операции по подрыву газопровода.

По данным Spiegel, в сентябре 2022 года удары по газопроводам «Северный поток» были нанесены украинским спецподразделением. Водолазы доставлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте, чтобы установить взрывчатку на морском дне.

В прошлом году Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Москвичи поели шаурмы и подхватили сальмонеллез

    Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

    Скат напал на россиянина и оставил ему рваные кровоточащие раны

    Мигрантка заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО

    Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

    Бензостанция взорвалась в российском регионе

    Лавров анонсировал зарубежный визит Путина

    Родителям первоклассников дали советы по обустройству детской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости