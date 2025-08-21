Названо имя задержанного в связи с подрывом «Северных потоков» украинца

Corriere della Sera: Арестованного по делу о «Севпотоках» зовут Сергей Кузнецов

Украинца, арестованного 20 августа в Италии в связи с терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», зовут Сергей Кузнецов. Имя назвала итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что 49-летний гражданин Украины был арестован, когда он прибыл на кроссовере с украинскими номерами на отдых с семьей. Он подозревается в организации взрывов в составе группы лиц, антиконституционном саботаже, а также разрушении зданий.

Как ранее сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.

