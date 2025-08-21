В Италии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». По информации Федеральной прокуратуры Германии, мужчину обнаружили в среду вечером в районе Римини
«Итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. на основании европейского ордера на арест», — сказано в сообщении.
Предварительно, задержанный мог заниматься организационной частью операции по подрыву газопровода.
В прошлом году Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Уточняется, что удары нанесло украинское спецподразделение — водолазы отправлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте, чтобы установить взрывчатку на морском дне.
Что известно о задержанном?
В пресс-релизе Генеральной прокуратуры Германии сказано, что украинец Сергей К. подозревается в организации взрывов в составе группы лиц, антиконституционном саботаже, а также разрушении зданий.
По данным ведомства, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции.
«Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока и арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам», — сообщили в прокуратуре.
Диверсии на «Северных потоках» произошли в 2022 году
Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.
«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — говорилось в оперативном комментарии. Кроме того, в компании тогда заявили, что не могут назвать точные сроки восстановления газопровода.
Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей к началу 2023 года не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий. Однако западные журналисты, в частности издания The Wall Street Journal, The Washington Post и Der Spiegel, провели серию собственных расследований, которые указывали на причастность украинского военного и политического командования к совершению диверсии.
Организаторами подрыва назвали группу гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины
По данным немецкого издания Spiegel, взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины — Романом Червинским.
Диверсионный отряд состоял из шести украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.
Роман Червинский управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами, использовал глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах
Всего на борту арендованной яхты «Андромеда» находились три человека: командующий солдат-десантник, шкипер и помощник. Имена последних двух не разглашают в целях безопасности.