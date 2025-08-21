В Европе арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Что о нем известно?

«Итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. на основании европейского ордера на арест», — сказано в сообщении.

Предварительно, задержанный мог заниматься организационной частью операции по подрыву газопровода.

В прошлом году Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Уточняется, что удары нанесло украинское спецподразделение — водолазы отправлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте, чтобы установить взрывчатку на морском дне.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Что известно о задержанном?

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры Германии сказано, что украинец Сергей К. подозревается в организации взрывов в составе группы лиц, антиконституционном саботаже, а также разрушении зданий.

По данным ведомства, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции.

«Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока и арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам», — сообщили в прокуратуре.

Диверсии на «Северных потоках» произошли в 2022 году

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — говорилось в оперативном комментарии. Кроме того, в компании тогда заявили, что не могут назвать точные сроки восстановления газопровода.

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom

Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей к началу 2023 года не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий. Однако западные журналисты, в частности издания The Wall Street Journal, The Washington Post и Der Spiegel, провели серию собственных расследований, которые указывали на причастность украинского военного и политического командования к совершению диверсии.

Организаторами подрыва назвали группу гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины

По данным немецкого издания Spiegel, взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины — Романом Червинским.

Диверсионный отряд состоял из шести украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.

Роман Червинский управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами, использовал глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах The Washington Post

Всего на борту арендованной яхты «Андромеда» находились три человека: командующий солдат-десантник, шкипер и помощник. Имена последних двух не разглашают в целях безопасности.