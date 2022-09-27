На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях

Компания Nord Stream AG, выступающая оператором «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены одновременные разрушения. Сообщение предприятия процитировал «Интерфакс».

В компании подчеркнули, что речь идет о беспрецедентном явлении, все случаи произошли в один и тот же день.

Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно Nord Stream AG

Морское управление Швеции во вторник, 27 сентября, сообщило, что обнаружило две утечки — одну в экономической зоне самой Швеции, другую — в экономической зоне Дании, пишет Reuters. «Они очень близки друг к другу», — объяснил представитель ведомства.

Датские власти призвали повысить уровень готовности энергетического и газового секторов страны.

Два потока

Ситуация начала развиваться с ночи на понедельник, 26 сентября. Тогда стало известно, что давление упало в газопроводе «Северный поток-2», сообщалось о том, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обоих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Никаких случайностей?

Причиной инцидентов, как утверждает немецкая газета Tagesspiegel, могла стать целенаправленная диверсия. По данным источников издания, расследование уже началось, в нем участвуют федеральные органы безопасности ФРГ.

Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения источник газеты Tagesspiegel

Источник газеты, осведомленный о предварительной оценке ситуации, указывает, что подобные диверсии — дело нетривиальное, для них потребовалось бы участие сил специального назначения, например морских водолазов или подводной лодки. Мотиваций у диверсантов могло быть несколько — либо позиция против российских трубопроводов, либо желание усугубить ситуацию с поставками газа в Европу. В Кремле диверсии также не исключают. Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожными.

В Минэкономики Германии, по сообщению Reuters, перспектив влияния на энергоснабжение ФРГ не видят.

Главный маршрут

Сам «Северный поток» на данный момент остановлен. Речь идет об основном маршруте поставок российского газа в Европу. В прошлом году на него пришлось более трети поставок, а пиковая мощность составляла примерно 167 миллионов кубометров в день.

В июне 2022 года прокачка по трубопроводу начала снижаться на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине и сопровождающего ее роста серьезной напряженности в вопросе отношений с Западом. В начале лета «Газпром» объявил, что не смог вернуть из ремонта необходимое оборудование — турбины компании Siemens, находившиеся на ремонте в Канаде.

167 млн кубометров в день составляла пиковая мощность «Северного потока» в 2021 году

После переговоров с канадской стороной удалось договориться о возвращении оборудования в Европу, однако российский гигант отказался принимать его, ссылаясь на санкционные риски. Параллельно Москва обращала внимание на то, что к запуску готов «Северный поток-2» — этот газопровод, достроенный в 2021 году, так и не был запущен, поскольку не получил разрешение властей Германии.

В середине лета «Северный поток» приостановили на плановое обслуживание. Европа готовилась к полному прекращению прокачки, однако сначала поставки были возобновлены в намеченные даты, хотя и в ограниченном объеме из-за ситуации с оборудованием. Полностью и на неопределенный срок остановили «Северный поток» только к концу лета.