В «Северном потоке-1» зафиксировано падение давления

В «Северном потоке-1» вслед за «Северным потоком-2» зафиксировано падение давления

В «Северном потоке-1» вслед за «Северным потоком-2» зафиксировано падение давления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — говорится в заявлении компании.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.