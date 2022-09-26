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Экономика

В «Северном потоке-1» зафиксировано падение давления

В «Северном потоке-1» вслед за «Северным потоком-2» зафиксировано падение давления
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stefan Sauer/ Globallookpress.com

В «Северном потоке-1» вслед за «Северным потоком-2» зафиксировано падение давления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — говорится в заявлении компании.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.

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Марина Совина
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