Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»

Морское управление Дании сообщило о возможной утечке газа у берегов острова Борнхольм
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: UPPA / ZumaPress / Globallookpress.com

Потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. Об этом сообщает Морское управление Дании, пишет «Интерфакс».

Правительственное агентство предполагает, что утечка могла произойти за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки соответствует месту прохождения газопровода «Северный поток-2». Морское управление Дании призывает суда обходить район, где произошло чрезвычайное происшествие, за 5 миль.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали готовы к работе. Строительство газопровода завершилось осенью 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиарда евро. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что в одной из ниток газопровода за ночь резко упало давление. «Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — сообщил оператор проекта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации
В Германии отреагировали на падение давления в «Северном потоке-2»
Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов
Автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей
Стилист покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети
Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии
В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией
Литва передала Украине партию американских БТР
В Москве увеличилось количество новостроек
Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.