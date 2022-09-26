Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»

Морское управление Дании сообщило о возможной утечке газа у берегов острова Борнхольм

Потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. Об этом сообщает Морское управление Дании, пишет «Интерфакс».

Правительственное агентство предполагает, что утечка могла произойти за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки соответствует месту прохождения газопровода «Северный поток-2». Морское управление Дании призывает суда обходить район, где произошло чрезвычайное происшествие, за 5 миль.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали готовы к работе. Строительство газопровода завершилось осенью 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиарда евро. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что в одной из ниток газопровода за ночь резко упало давление. «Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — сообщил оператор проекта.