Стало известно о падении давления на «Северном потоке-2»

Давление в газопроводе «Северный поток-2» из России в Германию упало

Давление в газопроводе «Северный поток-2» из России в Германию упало за ночь с 300 до 7 бар. Об этом стало известно ТАСС. Агентство приводит данные представителя оператора. О причинах случившегося пока ничего не известно, информация уточняется.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин призывал снять санкции с газопровода. Об этом он сказал, рассуждая о ситуации с нехваткой газа в Европе. «Если приспичило и тяжело, снимите санкции с "Северного потока-2"», — сказал он.

Тем временем на севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Несмотря на призывы отдельных оппозиционных политиков запустить его, власти Германии скорее склоняются к частичному демонтажу трубы, чтобы использовать ее для поставок газа с плавучих регазификационных терминалов. Также разобрать газопровод призвал президент Польши Анджей Дуда.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.