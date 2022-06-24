Германия собралась национализировать часть «Северного потока-2»

Spiegel: власти Германии собрались национализировать часть «Северного потока-2»

Министерство финансов Германии собралось национализировать проложенную по территории страны часть газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Spiegel.

Трубы пригодятся для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Минусом, отмечает издание, может стать реакция России, такие действия разозлят президента Владимира Путина.

Кроме того, потребуются дополнительные экологические согласования. Территория, где проложены трубы, находится под охраной, поэтому любое изменение маршрута требует оценки воздействия на окружающую среду.